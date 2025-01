(AGENPARL) - Roma, 7 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 07 gennaio 2025 “Trump minaccia conquiste militari, Bonelli: ‘Meloni ha qualcosa da dire o

difenderà l’indifendibile?’

“Oggi il presidente eletto Donald Trump, che si sente promesso imperatore

del mondo, nel corso di una conferenza stampa a Mar-a-Lago, non ha escluso

l’uso della forza militare per un’eventuale riconquista del canale di

Panama e per l’annessione della Groenlandia. Trump ha anche detto

“cambieremo il nome del Golfo del Messico in Golfo d’America, che suona

bene” e ha auspicato che il Canada debba diventare uno Stato federale USA.

Giorgia Meloni cosa pensa del suo amico Trump che vorrebbe appropriarsi di

territori sovrani esteri con l’uso della forza militare? Può dire cosa ne

pensa o ancora una volta rimarrà in silenzio per difendere

l’indifendibile'” Così Angelo Bonelli co-portavoce di Europa Verde e

Parlamentare di AVS in una nota

