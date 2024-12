(AGENPARL) - Roma, 31 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 31 dicembre 2024 Stop LEA, Lacarra (PD): Tariffe inadeguate. Serve legge nazionale.

Bari, 31 Dic. – “La sospensione delle nuove tariffe LEA da parte del Tar

del Lazio conferma ciò che denuncio sin dalla pubblicazione del decreto

ministeriale: gli aggiornamenti di una lunga serie di prestazioni non

tengono affatto conto dei costi che sostengono le strutture pubbliche e

private per offrirle ai cittadini.”

Così Marco Lacarra, deputato barese del Partito Democratico.

“Per qualcuno imporre tariffe più basse si traduce soltanto nell’accesso

più agile alle prestazioni garantite dal SSN. Purtroppo, però, non si

considera che se le tariffe imposte sono addirittura inferiori ai costi

sostenuti da laboratori e strutture, c’è il serio rischio che molte

prestazioni non vengano più erogate o che molti presidi privati decidano di

chiudere i battenti. È noto quanto la sanità privata e convenzionata sia

indispensabile per garantire in maniera capillare prestazioni e servizi ai

cittadini. Perciò se non si torna indietro, se non si rideterminano le

tariffe sulla base di fattori e costi reali, a pagarne le spese saranno

come al solito i cittadini delle aree interne e periferiche in tutta

Italia.”

“La Regione Puglia – conclude Lacarra – deve sospendere, così come fatto

altrove, gli effetti del nuovo tariffario. Abbiamo combattuto negli ultimi

due anni l’autonomia anche sul presupposto che su certi temi, come la

sanità, non si dovessero creare divari o permettere fughe in avanti. Stiamo

parlando dei diritti delle persone e della sostenibilità economica di

quelle strutture che rendono possibile garantire ovunque quegli stessi

diritti. Sui LEA occorre una legge nazionale, che sia esaminata, discussa e

modificata dal Parlamento.”