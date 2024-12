ROTONDI (FDI) SU VICENDA TRENI DAL PD FALSE PROMESSE E INFORMAZIONI INESATTE

(AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 dicembre 2024 Sulla vicenda dei treni per la Roma-Lido e la Roma-Viterbo stupisce leggere

ancora oggi i toni trionfalistici da parte di alcuni esponenti del Pd che

in maniera palese dimostrano di non conoscere la vicenda e continuano a

divulgare false promesse ai cittadini, anche oggi che sono all’opposizione.

Non esiste alcuna consegna di treni alla Regione Lazio e la visita di ieri

dell’assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, rientra in un’iniziativa di

grande senso di responsabilità per verificare semplicemente lo stato di

avanzamento dei lavori relativi alla commessa di Firema. Come ha detto ieri

Ghera, negli stabilimenti di Caserta vi sono due treni in fase di

completamento e diversi vagoni in allestimento, è ancora tutta da fare la

fase di collaudo e la consegna ufficiale alla Regione Lazio che di fatto

non è avvenuta. Sarebbe opportuno che gli esponenti dell’opposizione prima

di parlare si informassero bene. Su questa vicenda il centrodestra ha

assunto fin dall’inizio un atteggiamento di responsabilità istituzionale,

senza scaricare sulla passata Giunta di sinistra, come poteva essere viste

le problematiche che sono emerse. Ci auguriamo che l’impegno dell’assessore

Ghera e di tutti i tecnici a lavoro possa consentire di portare a termine

questa importantissima consegna, vitale per due linee ferroviarie cruciali

per la nostra Regione. Così in un comunicato Marika Rotondi Consigliere

Regionale del Lazio di Fratelli d’Italia.