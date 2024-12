(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 dicembre 2024 Manovra: Ronzulli (FI), aiuta famiglie, imprese, sanità, investe su infrastrutture

“Questo governo ha fatto delle scelte precise. Ha scelto di aiutare le famiglie, ha scelto di aiutare le imprese, ha scelto di aiutare la sanità, ha scelto di investire sulle infrastrutture, perché il ponte sullo stretto serve per collegare la Sicilia non all’Italia ma all’Europa. Abbiamo fatto queste scelte con quello che c’era in cassa perché non è che stiamo usando i soldi del Monopoli. Abbiamo trovato una situazione dei conti pubblici disastrosa. Basti pensare al Superbonus: 9 miliardi sono stati rubati con truffe e frodi. Con 9 miliardi sapete quante cose si possono fare?”. Così a Agorà, su Rai 3, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.