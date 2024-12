(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

gio 19 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

LA PROVINCIA CONSEGNA GLI ATTESTATI ALLE GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE CHE HANNO OPERATO NEL CORSO DEL 2024

Si è svolta questa mattina (giovedì 19 dicembre) la cerimonia di consegna degli attestati alle Guardie venatorie volontarie che si sono impegnate quest’anno nell’attività coordinata dall’amministrazione provinciale.

A consegnare gli attesti è stato il presidente della Provincia, Marcello Pierucci, assieme al comandante della Polizia Provinciale, Saverio Polifroni.

«L’opera di questi uomini e di queste donne – ha commentato il presidente Pierucci – che spendono il loro tempo per la salvaguardia del territorio è preziosa e non posso che ringraziarli a nome mio personale e a nome dell’intero ente per quanto fanno, anno dopo anno, assicurando un controllo del territorio anche dal punto faunistico, sempre più preciso e puntuale».

L’incontro con le Guardie volontarie ha rappresentato anche l’occasione per fare un bilancio dell’attività svolta quest’anno.

La Polizia Provinciale coordina 96 Guardie giurate volontarie, di cui 79 con decreto venatorio e 17 con decreto ittico. Delle 79 guardie volontarie venatorie, nel 2024, 45 hanno partecipato all’attività a loro demandata e sono quelle che hanno ricevuto il riconoscimento della Provincia.

In tutto sono state gestite 274 richieste al NUI (numero unico di intervento): di questi, 174 erano interventi a difesa delle coltivazioni degli agricoltori; 62 riguardavano ambiti urbani ed sono stati richiesti dai sindaci per motivi di pubblica sicurezza; infine, 34 sono stati richiesti da soggetti privati per danni provocati dalla fauna selvatica. Nell’ambito di questi 274 NUI, i servizi ai quali hanno partecipato le Guardie volontarie sono stati 916.

Queste le Guardie volontarie che hanno ricevuto l’attestato: Giorgio Albani; Luciano Andreini; Vito Bertoni; Paolo Biagi; Domenico Bolognini; Luca Caselli; Jonathan Cervelli; Franco Cinquini; Alessandro Ciomei; Gino Coli; Antonio Conforti; Riccardo De Lucia; Alessandro De Ranieri; Danilo Della Nina; Carlo Donati; Diego Filippini; Moreno Fogli; Stefano Franceschini; Caterina Gargari; Diego Gaspari; Alessandro Gelli; Luciano Giannotti; Enrico Giovannetti; Andrea Gualtierotti; Antonio Impagliazzo; Angelo Nello Giovanni Lenci; Otello Martinelli; Carlo Martinucci; Ugo Stefano Matteoni; Alberto Valter Mori; Agostino Roberto Moroni; Giuseppe Orsetti; Roberto Pancetti; Marco Ramacciotti; Alessandro Resci; David Riccomi; Cristian Rilli; Giacomo Rossi; Giada Simonetti; Piero Soldati; Daniele Tambellini; Mauro Tarabella; Adriano Trombi e Giuseppe Viviani.

E’ stata, inoltre, consegnata una targa ricordo – offerta dalla Polizia Provinciale – in memoria di Giuseppe Cirelli, storica guardia venatoria, mancata quest’anno.