(AGENPARL) – mer 18 dicembre 2024 Sicurezza: Mauri (Pd), Meloni festeggia, ma il nuovo Contratto non copre neanche l’inflazione

“La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha poco da festeggiare riguardo al rinnovo del contratto per il personale del comparto Sicurezza e Difesa. Ma soprattutto hanno poco da festeggiare le lavoratrici e i lavoratori.

Il nuovo contratto è arrivato in grave ritardo e non copre nemmeno l’aumento del costo della vita di questi ultimi anni.

Numeri alla mano il contratto prevede un mini-incremento del 5,78%, cioè a malapena 1/3 dell’inflazione dello stesso periodo.

In pratica i salari delle Forze di Polizia hanno subito perdita netta del potere di acquisto del -10%. Altro che aumenti!

Questo significa che, nonostante le dichiarazioni entusiastiche del Governo, le forze dell’ordine si ritroveranno ad affrontare un ulteriore impoverimento, con ripercussioni sulle loro famiglie. Oltre al fatto che non c’è stato alcun aumento nella retribuzione delle ore di straordinario.

L’ennesima dimostrazione che questo Governo è bravo solo a dare fiato alla propaganda quando parla di sicurezza, ma non a mettere mano al portafoglio per chi la garantisce con grandi sacrifici ogni giorno.

Così in una nota il responsabile sicurezza del Pd, il deputato Matteo Mauri.

Roma, 18 dicembre 2024

