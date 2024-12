(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 dicembre 2024 **Giani su Rai 1 alle 22:35 ospite di “XXI secolo” per parlare di

sanità pubblica**

/Scritto da Redazione, lunedì 16 dicembre 2024 alle 19:14/

Il presidente della Regione Eugenio Giani sarà alle 22:35 su Rai 1 per

parlare di sanità pubblica, insieme al presidente della Regione Lazio

Francesco Rocca, nella trasmissione “XXI secolo” condotta da Francesco

Giorgino.

