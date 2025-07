[Comune Palermo] Kalsa. Dichiarazione di Giuseppe Federico

(AGENPARL) - Roma, 14 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 14 July 2025 “Sono anni che il degrado nell’area della Kalsa si consuma sotto gli occhi

di tutti, eppure nessuno ha mai preso provvedimenti concreti.

La realtà è evidente: accampamenti abusivi, bivacchi, violenze e spaccio

stanno cancellando la serenità di residenti e turisti. Senza tetto,

immigrati e sbandati non possono continuare a vivere in condizioni simili,

nei luoghi storici e nelle borgate marinare.

È diventata una vergogna, una ferita aperta nel cuore di Palermo.

La stessa situazione si registra alla Costa Sud e nella zona industriale

Brancaccio, dove la presenza dei rom in insediamenti precari sta generando

le stesse tensioni e problemi.

Se Palermo vuole essere una città davvero accogliente, allora deve prendere

provvedimenti seri e creare spazi adeguati, dignitosi per queste persone.

Ma quello che stiamo vedendo oggi non è accoglienza: è abbandono, è uno

scempio che colpisce i centri abitati e le comunità che vi risiedono.

Adesso che è esploso il caso del tentato stupro di una turista, finalmente

si muove qualcosa. Ma come si dice a Palermo”.

Lo ha dichiarato Giuseppe Federico, presidente Seconda Circoscrizione

Fabio Citrano

Ufficio Stampa

Comune di Palermo