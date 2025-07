(AGENPARL) - Roma, 14 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 14 July 2025 *Toscana: Taruffi (PD), incontro positivo con Giani, ma serve allargare *

“L’incontro con il Presidente Giani è stato importante per fare un punto

approfondito sui più importanti dossier che riguardano la Toscana: dalla

sanità, al turismo, ai trasporti, fino all’impatto sull’economia dei dazi

imposti da Trump.

In un clima positivo, in cui abbiamo condiviso con il Presidente lo stato

della discussione con le altre forze politiche sulle alleanze per le

regionali, è emersa la piena fiducia sull’operato del Partito regionale e

sul percorso già in campo per costruire le proposte e l’alleanza migliore

per assicurare alla Toscana il governo per i prossimi anni, con l’impegno a

lavorare insieme per l’obiettivo comune di allargare le alleanze e vincere”.

Così Igor Taruffi, responsabile Organizzazione del Partito Democratico.

Roma, 14 luglio 2025

