[Comune Palermo] Via Monte San Calogero. Dichiarazione di Giuseppe Valenti

(AGENPARL) - Roma, 14 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 14 July 2025 “È con grande orgoglio che vi annuncio l’imminente inizio dei lavori per il

rifacimento dell’asfalto in via Monte San Calogero, un traguardo atteso da

tempo per la nostra comunità. Questo risultato è frutto di un impegno

costante, portato avanti sin dal primo giorno del mio mandato, in

collaborazione con tutti i consiglieri e con il supporto degli assessori

Alongi e Orlando, ai quali rivolgo un sincero ringraziamento, insieme a

tutta la macchina amministrativa.

Il rifacimento dell’asfalto non è solo un intervento tecnico, ma un segnale

concreto dell’attenzione che la nostra amministrazione riserva alle

esigenze dei cittadini”

Lo ha dichiarato

Giuseppe Valenti

Presidente della VI Circoscrizione.