DAZI, BEVILACQUA (M5S): A PARTE SERMONI E INVITI ALLA CALMA MAGGIORANZA ULTRA-DIVISA

ROMA, 14 LUG. – “Relativamente ai raptus daziali di Trump, l’unico leit motiv comune nella maggioranza sono i sermoni e gli inviti alla calma. Per il resto, Fratelli d’Italia demanda la trattativa tutta su Bruxelles, quando la premier Meloni solo qualche mese fa si ergeva a pontiera “regina” con l’amico fraterno Trump. Al contrario, mezza Lega a partire da Borghi e affini vorrebbe trattative bilaterali. E lo stesso Salvini invece di prendere una posizione netta su Trump spara a zero contro l’Ue, puntando il dito verso il solito Green Deal e contro il Patto di Stabilità, dimenticando però che è stato “autografato” dal suo sodale Giorgetti. Forza Italia, dal canto suo, vorrebbe tanto inveire contro le farneticazioni del presidente Usa ma gli tocca farlo a mezza bocca per quieto vivere di coalizione, basta leggere i dispacci del week end di Gasparri e banda. Morale della favola: mentre si leva forte il grido d’allarme delle nostre imprese, il governo palesa poche idee ma confusissime e la maggioranza si presenta all’appuntamento con la storia ultra-divisa. Un’operazione chiarezza dinanzi al Parlamento non guasterebbe”. Così in una nota la senatrice M5s Dolores Bevilacqua.

