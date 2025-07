cs_BOLAFFI SEGUE L’AUMENTO DI CAPITALE DI CONFINVEST (CFV) FINALIZZATO AD ACQUISIZIONE DIERRE

(AGENPARL) - Roma, 14 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 14 July 2025 COMUNICATO STAMPA

Torino, 14 luglio 2025

BOLAFFI SEGUE L’AUMENTO DI CAPITALE DI CONFINVEST (CFV) FINALIZZATO AD

ACQUISIZIONE DIERRE

In seguito a quanto comunicato oggi al mercato da Confinvest F.L. S.p.A. (CFV), società quotata

all’Euronext Growth Milan, Bolaffi S.p.A., sua azionista di riferimento, comunica che dà il proprio

S.r.l. di Genova, operatore professionale in oro attivo sul mercato sin dagli anni ‘80. Tale acquisizione

permetterebbe l’auspicato consolidamento dell’industria dell’oro fisico da investimento, oltre a

evidenti economie di scala e sinergie commerciali.

A tal fine Bolaffi ha formalizzato alla società il proprio impegno vincolante a sottoscrivere il futuro

aumento di capitale di Confinvest per la propria quota parte in opzione ai soci e ha fornito l’ulteriore

impegno vincolante a sottoscrivere l’eventuale capitale inoptato dagli altri soci di minoranza fino a

L’aumento di capitale è subordinato all’approvazione da parte dell’Assemblea straordinaria degli

azionisti di Confinvest, ove Bolaffi esprimerà ovviamente il proprio voto favorevole e auspica che lo

stesso venga fatto anche dagli altri azionisti di minoranza. A prescindere dalla loro volontà di

sottoscrivere successivamente l’aumento di capitale o meno, Bolaffi confida in un loro voto

favorevole, dal momento che l’approvazione è determinante per questa operazione di M&A con

Dierre, da cui tutti i soci di CFV ne avrebbero un successivo beneficio.