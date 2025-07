(AGENPARL) - Roma, 14 Luglio 2025

*Toscana: Fossi (PD), bene incontro con Giani, Regione e partito al centro *

“Un incontro positivo, che rimette al centro – come avvenuto in tutti

questi mesi – il ruolo del Partito Democratico e la collaborazione con il

Presidente. Il processo politico costruito con pazienza, serietà e spirito

unitario nei mesi scorsi – e che qualcuno ha tentato, senza successo, di

deviare in modo inopportuno – prosegue oggi con ancora maggiore forza e

chiarezza.

La collaborazione con il Presidente, l’unità del partito e la costruzione

di una coalizione con tutte le forze alternative alla destra restano i

pilastri condivisi di questo percorso. Una linea che è stata portata avanti

con determinazione e piena sintonia tra il livello nazionale e quello

regionale del Partito Democratico.

Ringrazio la segreteria nazionale, siamo soddisfatti del lavoro fatto e

della prospettiva che insieme stiamo costruendo. L’obiettivo è fare della

Toscana una regione all’altezza delle sfide che viviamo, per i cittadini

toscani e per il Paese”.

Così Emiliano Fossi, segretario regionale del Partito Democratico della

Toscana.

Roma, 14 luglio 2025

