IL COMUE COMUNICA – Uniti per la fratellanza – domani il sindaco Vito Leccese all’evento sul sagrato della Basilica

(AGENPARL) - Roma, 14 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 14 July 2025 UNITI PER LA FRATELLANZA

DOMANI IL SINDACO ALL’EVENTO SUL SAGRATO

DELLA BASILICA DI SAN NICOLA

Domani, martedì 15 luglio, alle ore 10, il sindaco Vito leccese parteciperà all’evento Saranno “Uniti per la Fratellanza” sul sagrato della Basilica di San Nicola. Una vera e propria festa per unire simbolicamente la città di Bari e l’Ucraina.

L’iniziativa organizzata dall’Ambasciata d’Ucraina presso la Santa Sede e presso il Sovrano Militare Ordine di Malta e il Consolato Generale dell’Ucraina in Italia e del delegato Alessandro De Biase, vede al centro la città di Bari che ha come patrono san Nicola, santo molto venerato in Ucraina, considerato da sempre capace di unire Oriente e Occidente. Per ben due volte Papa Francesco si è chinato sulla tomba del santo taumaturgo (7luglio 2018 e 23 febbraio 2020) per pregare e raccogliere il grido di quanti continuano a soffrire per le guerre nel mondo e per riunire i Capi delle Chiese Ortodosse, Orientali e Cattoliche Orientali.

Ad aprire la giornata ci sarà un momento di benedizione comunitario a cui seguirà il benvenuto ai rappresentanti delle istituzioni e il saluto da parte delle istituzioni locali, tra cui il sindaco Leccese che proprio qualche giorno fa ha annunciato a Roma un gemellaggio con ben quattro città ucraine.

Poi il via alla festa alla quale prenderanno parte più di 100 bambini baresi e ucraini, accompagnati dalle famiglie. L’animazione sarà a cura della scuola e centro sportivo barese Snupy. I piccoli, sventolando le bandierine dell’Ucraina e indossando magliettine e pantaloncini con i colori simbolo del Paese ancora martoriato dalla guerra balleranno, canteranno, reciteranno delle preghiere in lingua e si scambieranno doni. Un momento simbolico di fratellanza vera per testimoniare la vicinanza ad un popolo che continua a soffrire, in attesa di vivere la pace giusta.

Dopo lo scambio di doni, i bambini si cimenteranno nel seminare delle piccole piante, grazie al supporto prezioso di Coldiretti Puglia che ha messo a disposizione i propri esperti per aiutare i bambini in questa attività. Un altro momento significativo sarà la firma della convenzione tra l’associazione dei donatori di sangue AVIS sezione comunale Bari e l’Ambasciata d’Ucraina con l’obiettivo di promuovere, sostenere e sviluppare iniziative solidali dedicate alla crescita della cultura del volontariato e della donazione di sangue ed emoderivati.

La manifestazione è patrocinata da: Regione Puglia, Comune di Bari, Coldiretti Puglia e Avis donatori sangue sezione Comunale Bari.

Di seguito l’elenco dei partecipanti alla manifestazione:

Oleksandr SYENKEVYCH, SINDACO di MYKOLAIV;

Ruslan SERPENINOV, SINDACO di SARNY;

Anton KOZYRIEV, SINDACO di DNIPRORUDNE

(Mykolaiv, Sarny e Dniprorudne sono tre città attualmente sotto bombardamento russo)

Andrii YURASH, AMBASCIATORE D’UCRAINA presso la Santa Sede e presso il Sovrano Militare Ordine di Malta;

Oleksandr BAKHMACHYK, CONSIGLIERE dell’Ambasciata d’Ucraina nella Repubblica Italiana;

Maksym KOVALENKO, CONSOLE GENERALE dell’Ucraina in Italia a Napoli;

Kristina KULYK, VICE CONSOLE Generale dell’Ucraina in Italia a Napoli;

Oleksandr SIVCHENKO, arciprete, ufficiale del servizio di cappellania del comando delle forze terrestri delle forze armate dell’Ucraina

Teodosio Roman HREN, reverendo padre, OSBM, Protosincello dell’Esarcato Apostolico per i cattolici ucraini di rito bizantino in Italia,

Vitaliy PERIH, reverendo cappellano delle comunità dell’Esarcato Apostolico a Bari e Foggia,

Riccardo PATALANO, reverendo parroco delle parrocchie di S. Savino, S. Bernardino, Santa Maria in Lapide in Montegallo