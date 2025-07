PRECISAZIONE con riferimento alla email “Povertà e Welfare, l’intervento dell’assessora Nicoletta Corvi””

(AGENPARL) - Roma, 14 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 14 July 2025 Gentili colleghi,

Urge una precisazione. Con riferimento alla mia ultima email, faccio

presente che l’intervento dell’assessora Corvi si riferisce alle

dichiarazioni del consigliere Trespidi riportate dagli organi di

informazione il 12 luglio, e non al dibattito attualmente in corso in

Consiglio comunale.

Mi scuso se non l’ho indicato in modo chiaro nella mia precedente

comunicazione.

Grazie della collaborazione

Andrea Pasquali

Portavoce del Sindaco

Comune di Piacenza