Il Consorzio di tutela del Prosciutto di Norcia IGP promuove la sostenibilità, anche a tavola

(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

Natale è sinonimo di convivialità, ma può diventare anche un’occasione per riflettere sull’importanza di pratiche sostenibili, dal consumo consapevole del cibo all’efficienza energetica. Il Consorzio del Prosciutto di Norcia IGP rinnova il proprio impegno per la sostenibilità, insistendo sulla necessità di ridurre gli sprechi alimentari, in linea con un approccio più ampio che coinvolge anche l’energia e l’ambiente.

Molte delle aziende consorziate, infatti, hanno già intrapreso un percorso di transizione verso pratiche energetiche sostenibili. L’installazione di pannelli fotovoltaici e l’adozione di misure di efficientamento energetico testimoniano la volontà di ridurre l’impatto ambientale delle attività produttive. “La lotta allo spreco alimentare e l’attenzione al risparmio energetico sono due facce della stessa medaglia – afferma Pietro Bellini, presidente del Consorzio di Tutela del prosciutto di Norcia IGP – In un momento in cui la sostenibilità è una priorità per tutto il pianeta, anche le piccole pratiche quotidiane possono fare la differenza” conclude Bellini.

In attesa delle gustose novità che porterà il 2025, il Consorzio vi invita a seguire i propri canali social e vi augura buone feste. Iniziativa finanziata dal Complemento di sviluppo rurale per l’Umbria 2023-2027 – intervento SRG10.