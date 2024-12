(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

ROMA, URBANISTICA. CASINI-LEONCINI (IV): DA AULA OK A NOSTRA MOZIONE SU CONVENZIONE STAZIONE AURELIA

Roma, 10 dicembre 2024 – “Oggi l’Assemblea capitolina ha approvato all’unanimità la nostra mozione urgente sull’attuazione del programma di trasformazione urbanistica ‘Stazione Aurelia’. Si tratta di una vicenda che abbiamo seguito con grande attenzione nelle ultime settimane e su cui si è tenuta anche una seduta della Commissione Urbanistica, proprio a seguito di una nostra richiesta, lo scorso 13 novembre. Il problema è che questa zona di pregio a due passi da uno dei principali snodi ferroviari della città è carente di servizi e opere pubbliche fondamentali perché il soggetto attuatore della Convenzione ha costruito la maggior parte dell’edilizia privata, ma ha abbandonato quasi completamente le opere pubbliche che è tenuto a realizzare. Non ci sono quindi parcheggi né marciapiedi e aree verdi e le scuole sono rimaste incompiute oppure soltanto un progetto sulla carta. Con questo atto invitiamo quindi il Sindaco e la Giunta ad attivarsi con ogni iniziativa utile affinché il soggetto attuatore fornisca, prima che gli siano concessi ulteriori permessi a costruire, un cronoprogramma dettagliato delle opere di urbanizzazione secondaria ancora da realizzare e a verificare il puntuale rispetto delle scadenze prefissate. Ringraziamo le forze di maggioranza e opposizione che hanno sottoscritto e votato il nostro atto: oggi diamo finalmente una risposta concreta ai tantissimi cittadini di quel quadrante che vivono da troppo tempo in una situazione di inaccettabile disagio”. Così in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

