Massa Lombarda, 29 novembre 2024

MASSA LOMBARDA CELEBRA LE GIORNATE PER L’ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE, CONTRO L’AIDS E HIV E DEL DONO.

Il comune di Massa Lombarda aderisce a tre importanti iniziative che riguardano l’abolizione della pena di morte il 30 novembre, la giornata mondiale contro l’Aids e HIV l’1 dicembre, e la giornata mondiale del dono il 3 dicembre.

In occasione della giornata internazionale di “Cities for Life”, Citta per la vita – Città contro la Pena di morte il 30 novembre 2024, verrà illuminata la Torre dell’Orologio.

La comunità di Sant’Egidio, da decenni impegnata per l’abolizione della pena di morte, promuove ogni 30 novembre dal 2002 la Giornata Internazionale Città per la Vita – Città contro la Pena di Morte. La data del 30 novembre è stata scelta perché ricorda la prima abolizione della pena capitale: quella del Granducato di Toscana nel 1786. Sono 2163, tra cui 80 capitali, i Comuni che hanno preso parte a questa Giornata, con iniziative a carattere educativo ed eventi che hanno come obiettivo la sensibilizzazione dei cittadini. In alcuni stati continuano a essere comminate le condanne alla pena capitale, spesso per reati di droga e non di rado segnate da carattere discriminatorio verso i più poveri e fragili.

L’1 dicembre 2024 si celebra la giornata mondiale contro l’Aids e HIV e per onorarla il Comune di Massa Lombarda darà la possibilità ai cittadini di fare il test rapido HIV durante la giornata di Open Day del 4 dicembre dalle ore 14 presso Viale della Resistenza, 7.

Infine, l’ultima iniziativa è fissata per il 3 dicembre 2024, quando, in occasione della giornata mondiale del Dono, il Comune illuminerà la Torre dell’Orologio di colore rosso.

La giornata mondiale del dono è promossa dalla Fondazione Filantropica AIFR ed è il più grande evento globale dedicato alla generosità e alla solidarietà che coinvolge milioni di persone in ormai oltre 100 Paesi. Lo scorso anno oltre 100 Comuni italiani hanno aderito all’iniziativa illuminando di rosso i luoghi più simbolici del territorio per celebrare insieme la generosità. L’Italia ha brillato da nord a sud inviando un messaggio forte e visibile di unione e impegno sociale.

