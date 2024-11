(AGENPARL) - Roma, 30 Novembre 2024

Palermo, 30 Novembre 2024

COMUNICATO STAMPA

COMMEMORAZIONE DEL 39° ANNIVERSARIO DELL’UCCISIONE DEL

BRIGADIERE M.O.V.M. ANTONIO ENRICO MONTELEONE

Ieri a Isola delle Femmine, si è commemorato il 39° anniversario dell’uccisione del

Brigadiere Antonio Enrico Monteleone, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria.

Nella la chiesa di “Maria SS. Delle Grazie”, è stata celebrata una messa in memoria del caduto,

officiata da Don Calogero Governale e dal Cappellano Militare Don Salvatore Falzone, alla

presenza dei familiari dell’eroe, al quale, nel 2015, è stata intitolata la caserma sede della Stazione

CC di Isola delle Femmine.

Alla funzione religiosa hanno partecipato i familiari del caduto, il Comandante Provinciale dei

Carabinieri di Palermo, Generale di Brigata Luciano Magrini, il Sindaco dott. Orazio Nevoloso, il

Comandante del Gruppo di Palermo, Tenente Colonnello Aniello Schettino, il Comandante della

locale Compagnia, Capitano Luca Merella, nonché una nutrita rappresentanza di Carabinieri in

servizio e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il Generale Magrini, nel salutare e ringraziare tutti gli intervenuti, ha ricordato le motivazioni della

concessione della Medaglia d’Oro al Valor Militare, sottolineando l’importanza quotidiana che

l’esempio del sacrificio del Brigadiere Monteleone riveste per tutti i Carabinieri.

Quella mattina di 39 anni fa, il Brigadiere Monteleone, accorreva presso l’ufficio postale poco

distante dalla caserma, per sventare una rapina.

Di fronte ai rapinatori, il Brigadiere rifiutava di consegnare l’arma d’ordinanza e,

coraggiosamente, vi si scagliava contro, ingaggiando una violenta colluttazione durante la quale

veniva raggiunto al cuore da un colpo di pistola. Sottoposto ad un delicato intervento moriva

all’alba del giorno dopo.