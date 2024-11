AGRUMI CAMPANIA, OP ARMONIA investe su clementine della Piana del Sele e mandarini tardivi

(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 23 novembre 2024 *Clementine della Piana del Sele e mandarini tardivi: in Campania s**arà

una primavera al profumo di agrumi.*

*Gli investimenti sugli agrumi danno nuovi frutti: la linea premium “Dolce

Clementina” punta ai tre milioni di pezzi venduti. Importante accordo di Op

Armonia per la produzione di mandarino tardivo Kino. *

*Debutto sul mercato della clementina italiana più tardiva: la Perrina. *Da

metà dicembre arriverà sul mercato l’ultimo fiore all’occhiello dell’op

salernitana*, ovvero l’unica varietà italiana di clementina tardiva*

sviluppata in Italia dall’agronomo Francesco Perri che individuò una

mutazione spontanea della clementina comune, cioè la più coltivata in

Italia, ora alle prese con il cambiamento climatico. La varietà esclusiva

Perrina sarà indicata in etichetta nella linea Dolce Clementina prodotta in

esclusiva da Op Armonia, la più grande Organizzazione di Produttori

Ortofrutticoli con sede a Battipaglia (Sa) che associa 80 agricoltori nel

Centro-Sud d’Italia per un totale di 1.500 ettari di coltivazioni.

Al 31 dicembre scadrà inoltre il periodo di osservazione (CPVO – Ufficio

brevetti europeo) della varietà Perrina, la cui protezione legale verrà

sancita a tutti gli effetti e l’azienda campana potrà procedere alla

diffusione di questa varietà made in Italy anche a terzi non associati.

“Nella campagna 2024/25 prevediamo di raccogliere oltre 300 mila chili di

clementina Perrina, interamente prodotti nell’areale della Piana del Sele”

– spiega l’ad di Op Armonia, Marco Eleuteri – “Con questi investimenti la

Campania è diventata protagonista di primo piano nel panorama nazionale e

internazionale dell’agrumicoltura di eccellenza”.

*Nuovi investimenti: importante accordo per la coltivazione del mandarino

tardivo Kino. *

Nuovi investimenti in agrumicoltura per rilanciare il prodotto made in

Italy, adattare la produzione al cambiamento climatico e colmare il gap con

le importazioni dall’estero. Op Armonia ha siglato un accordo con il

breeder Eurosemillas per la coltivazione di una nuova varietà di mandarino

a maturazione tardiva che nei prossimi anni sposterà in avanti la raccolta

del frutto fresco fino ad arrivare al mese di maggio.

Il nome della nuova varietà è *Kino*, denominazione commerciale della

varietà “Kinnow LS”, ottenuta dall’Università della California Riverside

(UCR) migliorando la varietà ibrida originaria per ridurre al minimo

indispensabile la presenza di semi. I primi impianti di mandarino Kino

messi a dimora da Op Armonia partiranno nel 2025 e coinvolgeranno dapprima

cinque ettari in campi sperimentali con l’obiettivo di arrivare a 50 ettari

in Campania.

“Il nuovo mandarino tardivo ci consentirà di presentare sul mercato un

prodotto affogliato in primavera – continua Marco Eleuteri – Questo è

importante perché la foglia è la caratteristica della freschezza e il

consumatore la preferisce. Inoltre, è particolarmente interessante perché

ha un grado zuccherino molto più elevato rispetto agli altri mandarini. Può

arrivare infatti a 18 gradi brix e quindi gustativamente è molto

gradevole”.

*OP Armonia*

*La Op Armonia è una Organizzazione di Produttori Ortofrutticoli con sede a

Battipaglia (Sa) e associa 80 agricoltori dislocati nel Centro-Sud

d’Italia, per un totale di 1.500 ettari di coltivazioni. Cento i dipendenti

diretti all’attivo e oltre 600 quelli dell’indotto, l’azienda distribuisce

i propri prodotti nelle maggiori insegne distributive sia in Italia che nei

Paesi del Centro e Nord Europa, con una percentuale di export del 25% sul

fatturato totale, in gran parte dedicata alle produzioni

biologiche. Nel bilancio d’esercizio 2023, Op Armonia ha registrato un

fatturato globale pari a 28 milioni di euro, in aumento del 10% sull’anno

precedente, mentre nel 2024 la prospettiva di crescita è superiore al 20%. *

Nelle foto: Marco Eleuteri, amministratore delegato di Op Armonia e

Francesco Perri, agronomo.