Provincia di Teramo – comunicato stampa.

(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 22 novembre 2024 “Donne vittime di violenza, femminicidi, tratta” le iniziative della Commissione Pari Opportunità, i dati della Fenice e Casa Maia.

“Donne vittime di violenza, femminicidi, tratta” le iniziative della Commissione Pari Opportunità, i dati della Fenice e Casa Maia

Teramo 22 novembre 2024. Il bilancio delle morti, in calo dell’11% rispetto al 2023 è comunque tragico; oltre 90 casi, 77 le donne uccise da partner o comunque da familiari. Cambia anche l’età delle vittime dei femminicidi: circa una vittima su cinque nel 2024, è over 70, uccise tutte dai mariti dopo matrimoni lunghi 40 o 50 anni. Questi i dati nazionali che registrano anche un aumento delle donne che si rivolgono ai Centri. Sono in aumento anche quelle che si rivolgono al Centro La Fenice della Provincia, un dato che ha diverse letture e che ha comunque una valenza positiva in quanto l’intervento e il supporto delle professioniste dell’antiviolenza (avvocata, assistente sociale, psicologa) sono spesso l’unico argine ad un tragico epilogo: aiutando le donne a denunciare, a trovare un lavoro se occorre, a salvaguardare i minori. Dove occorre c’è la possibilità di essere ospitati dalla casa famiglia dell’Ente, Casa Maia.

Con la Commissione pari opportunità della Provincia di Teramo, questa mattina, sono stati presentati i dati che riguardano i quattro sportelli del Centro La Fenice e le iniziative organizzate in occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere.

“Donne vittime. Di violenza domestica, di femminicidi, di tratta. Oggi il nostro pensiero è tutto per loro” questo il filo rosso che lega l’iniziativa che, come racconta la presidente, Erika Angelini, vedrà le donne della CPO varcare la soglia del carcere circondariale di Teramo nel pomeriggio del 25 novembre. Una iniziativa costruita in collaborazione la direttrice della casa Circondariale Lucia Avantaggio (vedi dichirazioni video).

“Un momento d’ascolto e di vicinanza a donne con un vissuto difficile – ha spiegato la presidente Angelini da poco insediata insieme alla nuova Commissione nominata meno di un mese fa – entriamo in punta di piedi ringraziando la direzione della Casa Circondariale che si è mostrata molto sensibile al tema portando un piccolo dono alle carcerate. Grazie alla collaborazione offerta in modo gratuito da altre donne, parrucchiere ed estetiste, passeremo qualche ora con loro regaleremo qualche ora di normalità. Con le associazioni dedicate stiamo anche organizzando una iniziativa a favore delle donne vittime di tratta”.

A queste si aggiungono le donne inviate in CODICE ROSSO dalle Forze dell’Ordine su indicazione del Pm: si tratta donne che hanno già denunciato e che vengono ospitate nella casa rifugio: dieci di queste sono state accolte con i figli minori. In un caso ha trovato rifugio un intero nucleo familiare.

La Casa può accogliere fino a 90 donne in emergenza. La presa in carico comporta il supporto psicologico, l’orientamento al lavoro (la maggior parte di loro non ha un impiego), l’attivazione di tirocini formativi finalizzati alla stabilizzazione economica della donna; infine laddove si rende necessario anche un supporto economico con il rimborso di spese necessarie. Le donne prese in carico del Centro e di Casa Maia possono richiedere il Reddito di libertà erogato dall’INPS: 400 euro al mese.

Nel corso della conferenza hanno portato il loro contributo raccontando le esperienze nello specifico professionale il Sostituto procuratore del Tribunale di Teramo, Enrica Medori; Luana Strippoli, capo gabinetto della Prefettura; Marica Zicolillo della Questura.Presenti le componenti della CPO e le consigliere provinciali Libera D’Amelio e Maria Grazia Cianella; l’incontro è stato moderato da Tania Bonnici Castelli.

QUI MATERIALE VIDEO E FOTOGRAFICO

https://teramo.us19.list-manage.com/track/click?u=c9cd0ade990541e3fbab51e21&id=540c431faf&e=7d10e6ea23

Via G. Milli, 2 – 64100 TERAMO

La mailing list è stata aggiornata in linea con il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea (GDPR, General data protection regulation) in vigore dal 25 maggio 2018.

I dati personali (nome e indirizzo e-mail) vengono utilizzati esclusivamente per l’invio di informazioni relative alle attività di comunicazione, sono trattati con cura e non vengono in alcun modo messi a disposizione di terzi.

============================================================