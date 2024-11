(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 21 novembre 2024 M5S, RICCIARDI (M5S): SI VOTA, VIVA IL MOVIMENTO DI IERI E DI DOMANI

“Finalmente si vota! Parliamo di noi,”. Così Riccardo Ricciardi vicepresidente del Movimento 5 Stelle. “Ripartiamo dal passato e pensiamo al futuro. Abbiamo perso voti, è innegabile. Se ci fosse una ragione chiara, sarebbe molto facile risolvere il problema. Ce ne sono tante in realtà. Abbiamo sbagliato alcune cose? Sì. Come chiunque prova a fare qualcosa. Abbiamo bisogno, non noi come Movimento ma come Paese, che le persone che sinceramente si indignano facciano politica. Sono orgoglioso che abbiamo moralizzato la politica. Ce l’hanno ancora tutti ben impresso, da destra a sinistra, il trauma che il Movimento ha provocato al sistema; e allora si censurano e rigano dritto. Abbiamo salvato un Paese durante una pandemia. Chiamatelo come volete. Ma da qui bisogna ripartire consapevoli che la realtà è complessa. Oggi il Movimento è adulto. E sarebbe ridicolo pensare come pensavamo allora. Ma essere adulti non significa non sognare un futuro migliore; puoi essere adulto e sentire di essere felice solo se sono felici anche gli altri. Viva il Movimento 5 Stelle, quello di ieri ma soprattutto quello di domani.

