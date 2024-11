(ARC) Eventi: Anzil, Costituzione guider i ragazzi nei diritti e nei doveri

(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

polifunzionale Campoformido

Campoformido, 13 ott – “Appartenere a una comunit? d? la

certezza di non trovarsi soli nei momenti difficili e di poter

condividere assieme quelli belli, come accade questa sera, che

per la partecipazione e la presenza di tanti giovani e

rappresentanti delle associazioni ? un evento che corona il

piacere di stare assieme e lo spirito della comunit? di

Campoformido”.

Lo ha commentato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia

Mario Anzil alla cerimonia di consegna della Costituzione

Italiana ai giovani neo-diciottenni e all’inaugurazione della

nuova sala polifunzionale consiliare “A. Geatti”, rinnovata dopo

un lungo periodo di chiusura.

Anzil ha rilevato come la giornata sia stata un’occasione

speciale per celebrare l’ingresso dei 18enni nella societ? civile

e per riaprire uno spazio fondamentale per la comunit? e nel suo

intervento ha condiviso il suo punto di vista su alcuni principi

fondamentali della Costituzione.

Richiamando l’intervento del sindaco Massimiliano Petri e del

rappresentante provinciale dell’Associazione donatori di sangue,

Anzil ha rilevato come la “comunit? ? solidale e non lascia mai

nessuno indietro” e ha invitato i neodiciottenni a considerare il

dono come una delle opportunit? che si aprono a chi raggiunge la

maggiore et?.

Raccogliendo poi uno spunto proveniente dai ragazzi, Anzil ha

sottolineato come la Costituzione – di cui ha tracciato anche un

breve excursus storico – sia una guida per i diritti e i doveri

che attendono le nuove genererazioni.

“Generazioni che questa sera ho sentito con piacere definire con

fiducia nelle loro possibilit?”, ha commentato Anzil.

Durante la cerimonia, i giovani del Comune hanno ricevuto una

copia donata da Arlef – presente il presidente Eros Cisilino –

nella versione bilingue italiano-friulano.

