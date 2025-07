(ACON) ENERGIA. CAPOZZI (M5S): TUTELA SITI UNESCO, NOVELLI APPROFONDISCA ITER

(AGENPARL) - Roma, 14 Luglio 2025

(ACON) Trieste, 14 lug – "Prendiamo atto delle capacit?

predittive del collega Novelli che, quando il 26 febbraio scorso

bocciava l’emendamento tematico da noi presentato, sapeva gi? che

il successivo 13 maggio il Tar del Lazio avrebbe bacchettato le

norme varate dal competente ministro Gilberto Pichetto Fratin di

Forza Italia. Evidentemente, nemmeno a destra si fidano di chi ci

governa”.

Lo evidenzia, in una nota stampa, la consigliera regionale

Rosaria Capozzi (Movimento 5 Stelle), prendendo nuovamente la

parola sul delicato tema della definizione di aree non idonee

all’installazione di impianti per la produzione di energia da

fonti rinnovabili, anche per quelle che distano fino a 7

chilometri dai delicati beni culturali tutelati dall’Unesco.

“In ogni caso, il collega dimostra di non conoscere troppi

elementi dell’iter legislativo. Basti pensare – aggiunge

l’esponente pentastellata – che il Governo, per impugnare una

legge regionale, ha a sua disposizione un tempo massimo di 60

giorni dalla sua entrata in vigore. Quindi, non avrebbe potuto

aspettare che si pronunciasse il Tar un mese dopo tale scadenza”.

“Pertanto, torniamo a ribadire che la norma sarebbe perfettamente

in vigore. E, anche nel caso in cui qualcun altro, e non il

Governo, avesse proposto ricorso contro la legge regionale, non

sarebbe certo bastata – sottolinea ancora Capozzi – una sentenza

del Tribunale amministrativo per renderla illegittima. Sarebbe

invece stata necessaria una sentenza della suprema Corte

costituzionale per dichiarare incostituzionale una norma”.

“D’altronde, a Novelli e al Centrodestra dovrebbe essere servita

– sottolinea la rappresentante del M5S – la lezione legata alle

firme dei cittadini della Bassa friulana impresse sulla petizione

contro l’acciaieria prospettata in laguna, per capire che il Tar

non ha l’ultima parola. Pertanto, se il Consiglio regionale

avesse seguito le indicazioni del Governo, che gliene concedeva

la facolt?, avrebbe potuto stabilire un perimetro di non idoneit?

fino a 7 chilometri dai siti Unesco, anche per la realizzazione

di parchi eolici”.

“Ribadiamo quindi – conclude Capozzi – di essere stati i primi a

sostenere la competenza dei dipendenti dell’ufficio legislativo

della Regione Fvg che, a differenza di Novelli, non hanno

dichiarano inammissibile, n? tantomeno irricevibile, il nostro

emendamento. Infatti, a insaputa di Novelli, ? stato dichiarato

ammissibile e approvato dall’Aula un emendamento della Giunta che

ha individuato come non idonee per gli impianti Fer le aree che

distano meno di centro metri dai centri abitati. Esattamente

quello che, secondo il consigliere di Forza Italia, una norma

regionale non pu? prevedere”.

