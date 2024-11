Agenzia regionale 1261.24 ciliento_nuovo bando pums

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

Mobilità sostenibile, pubblicato un nuovo bando per dotare i Comuni di PUMS

Pubblicato dalla Sezione regionale Infrastrutture per la Mobilità del Dipartimento Mobilità il nuovo

“Avviso pubblico rivolto ai Comuni pugliesi per l’assegnazione di contributi finalizzati alla redazione

dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS) o al Monitoraggio dei Piani Urbani della Mobilità

Sostenibile (PUMS)”, con una dotazione finanziaria complessiva pari a € 240.000,00 a valere sul

Bilancio Autonomo della Regione Puglia, che continua così nel suo impegno, intrapreso sin dal 2019,

per ampliare la platea dei Comuni dotati di PUMS.

Il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) è indicato dall’Ue come lo strumento strategico per i

Comuni e le Città metropolitane per affrontare le sfide della mobilità urbana di persone e merci,

conciliando la lotta al cambiamento climatico e la sostenibilità ambientale con le esigenze di mobilità

dei territori. Redigere il PUMS significa quindi dare avvio a un processo complesso di pianificazione

della mobilità e dei trasporti, in grado di elaborare soluzioni innovative e sostenibili dal punto di vista

finanziario, sociale ed ambientale, per rispondere ai cambiamenti che influenzeranno l’assetto del

territorio negli anni a venire.

Destinatari dei contributi regionali sono i Comuni pugliesi, con popolazione inferiore ai 100.000

abitanti, organizzati nelle seguenti forme: i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti

possono partecipare singolarmente o in aggregazione di Comuni confinanti; i Comuni con

popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono partecipare solo se in aggregazione di Comuni

confinanti. Sono ammessi a partecipare all’Avviso per la redazione di un nuovo PUMS i Comuni che

non ne sono dotati e non abbiano usufruito di altri contributi statali o regionali. All’Avviso per il

monitoraggio del PUMS sono invece ammessi i Comuni dotati di un PUMS, redatto sulla base delle

almeno due anni, anche qualora siano stati già beneficiari di un contributo statale o regionale per la

redazione del Piano.

“Proseguiamo nell’intento di promuovere una mobilità orientata alla sostenibilità e alla tutela

dell’ambiente e del territorio, coerentemente con le strategie e gli indirizzi operativi dettati dal Piano

Attuativo 2021-2030 del Piano Regionale dei Trasporti – ha dichiarato l’assessore regionale ai

Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento -. Dotarsi del PUMS è indispensabile per i

Comuni, al fine di migliorare la mobilità interna, promuovere l’intermodalità e dare ai cittadini tutte

le opzioni di trasporto pubblico e sostenibile che possano essere alternative all’uso dell’auto privata,

in maniera da ridurre il traffico e ogni forma di inquinamento e di stress negli spostamenti. Vogliamo

diffondere sempre più i principi della mobilità sostenibile con l’obiettivo della progressiva

decarbonizzazione del sistema della mobilità e del trasporto di persone e merci regionale”.

I Comuni interessati potranno presentare istanza su apposito modello regionale e trasmettere la

oltre il 30 novembre 2024 alle ore 12,00, riportando in oggetto la dicitura “domanda contributo

PUMS 2024”.

Tutta la documentazione è disponibile al link https://www.regione.puglia.it/web/territorio-mobilita-

e-infrastrutture/-/avviso-pubblico-rivolto-ai-comuni-pugliesi-per-l-assegnazione-di-contributi-

finalizzati-alla-redazione-dei-piani-urbani-di-mobilit%C3%A0-sostenibile-pums-o-al-monitoraggio-

dei-piani-urbani-della-mobilit%C3%A0-sostenibile-pums-?redirect=%2Fweb%2Fterritorio-mobilita-e-

infrastrutture

