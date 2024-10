(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 31 ottobre 2024 SANITÀ. OSNATO (FDI): CONTRO GEMMATO DA PD E M5S ATTI DI SOLITA BASSEZZA POLITICA

“Pensavamo che dopo aver usato in ogni occasione lo strumento del discredito personale, familiare e del partito, la sinistra politica e quella della collateralità mass mediatica avessero capito che non solo rappresenta un atto di bassezza assoluta, ma, soprattutto, che non paga nemmeno dal punto di vista politico, come insegna l’esito delle elezioni in Liguria. Invece i ‘compagni’ e gli offuscati pentastellati ex-grillini si ergono ancora una volta a non richiesti censori e attaccano il sottosegretario Gemmato riguardo sue attività professionali preesistenti al suo impegno di governo e con una partecipazione marginale, non rappresentanti fattispecie di conflitto di interesse come testimoniato da tempo dalle autorità indipendenti. Se Schlein e Conte, invece di continuare ad attaccare il centrodestra e i suoi rappresentanti per questioni non politiche, iniziassero a confrontarsi con gli Italiani, capirebbero perché dal 2022 vinciamo praticamente tutte le elezioni”. Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Finanze alla Camera.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati