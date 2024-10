(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2024 IMMIGRAZIONE, LOPERFIDO (FDI): IL GOVERNO VA AVANTI SEGUENDO IL MANDATO POPOLARE

“Viviamo un periodo in cui i giudici collegano la legislazione italiana con quella del triste periodo nazista; il presidente del Centro Studi e Ricerca di Idos associa il centro di permanenza in Albania con la prigione di Guantanamo. Se da un lato c’è il centrodestra che vince perché prova a risolvere, con i fatti, i problemi dell’Italia, anche quello dell’immigrazione, dall’altro c’è chi prova invano, quotidianamente, a contrastare il Governo, andando anche contro l’interesse collettivo. Noi continueremo ad andare avanti sulla strada tracciata. Sono gli italiani che ci chiedono, a gran voce, di regolare il flusso migratorio. Chi può entrare in Italia sarà sempre ben accolto e saprà sicuramente integrarsi al meglio, a livello occupazionale e sociale. I clandestini e tutti coloro senza diritto di venire da noi invece, come accade in tutta Europa, vanno respinti. Nel nome e nel rispetto delle leggi italiane ed europee”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Loperfido, componente in Commissione Difesa ed Esteri.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati