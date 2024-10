COMUNICATO STAMPA – SICUREZZA DELLE BANCHE E DELLA CLIENTELA, FIRMATO IN PREFETTURA UN PROTOCOLLO CON ABI

(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

Rafforzare le misure di sicurezza a tutela delle banche e della loro clientela: questo

l’obiettivo del protocollo d’intesa stipulato questa mattina nella sede del Palazzo del Governo

a Barletta tra la Prefettura di Barletta Andria Trani e l’Associazione Bancaria Italiana.

L’accordo, sottoscritto dal Prefetto Silvana D’Agostino e dal Coordinatore di Ossif, il

Centro di Ricerca di ABI per la Sicurezza Anticrimine, Marco Iaconis, prevede una

collaborazione di due anni che coinvolge anche le Forze di Polizia.

Obiettivo del protocollo è utilizzare un approccio scientifico, basato sulla condivisione

dei dati relativi agli eventi criminosi subiti da dipendenti e clienti, nonché a danno delle

strutture, per migliorare i sistemi di difesa delle filiali contro i rischi di rapina, furti agli ATM

e alle cassette di sicurezza, attacchi vandalici e truffe, in particolare quelle ai danni della

popolazione di età più avanzata.

Un’attenzione specifica sarà rivolta alle iniziative di contrasto agli attacchi multi

vettoriali tipici del cyber physical security, che mette insieme processi fisici e realtà digitale.

Il Prefetto, in qualità di Autorità provinciale di pubblica sicurezza, promuoverà

riunioni di coordinamento delle Forze di Polizia o del Comitato Provinciale per l’Ordine e la

Sicurezza Pubblica, al fine di gestire le problematiche relative alla sicurezza bancaria, anche

a seguito di situazioni di criticità eventualmente segnalate dalle forze dell’ordine, dalle banche

o dalle organizzazioni sindacali di categoria, individuando le esigenze prioritarie di sicurezza

e le relative soluzioni, per predisporre appositi piani di controllo coordinato del territorio nelle

aree interessate.

“Con questo accordo si rafforza il percorso sinergico tra Prefettura, Forze di Polizia e

ABI per consentire l’operatività delle banche e le esigenze dell’utenza in condizioni di

sicurezza – ha dichiarato il Prefetto Silvana D’Agostino -. Mettere in rete il sistema bancario

con le forze dell’ordine, rilevando in tempo reale eventuali malfunzionamenti e criticità dei

sistemi di videosorveglianza ed assicurando l’immediata acquisizione e geolocalizzazione

delle immagini da parte delle centrali operative, è un esempio virtuoso di cooperazione tra

soggetti istituzionali pubblici ed operatori economici, con l’obiettivo di rafforzare sul

territorio la sicurezza partecipata, raggiungendo più elevati livelli di tutela dei cittadini e

rendendo sempre più efficace la complessa ed articolata attività di prevenzione e contrasto

della criminalità messa quotidianamente in campo dalle Forze di Polizia”.

Barletta, 24 ottobre 2024

