1241.24 Delli Noci_Io Impresa

(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 28 ottobre 2024 Accompagnamento NIDI, riparte IO/Impresa, il percorso online per aspiranti

imprenditrici e imprenditori

Delli Noci: un percorso di accompagnamento per una misura che funziona e

che ha l’obiettivo di riportare le persone in difficoltà nel mondo del

lavoro

Si è tenuto oggi il primo appuntamento di IO/Impresa – crescere con il tuo

business, iniziativa di Arti per l’accompagnamento e il supporto all’avvio

e allo sviluppo delle imprese femminili e giovanili, finanziate nell’ambito

dell’Avviso NIDI “Nuove Iniziative di Impresa” strumento di agevolazione

della Regione Puglia che sostiene l’autoimpiego di persone che hanno

difficoltà ad accedere al mondo del lavoro, come giovani, donne,

disoccupati, lavoratori in procinto di perdere il posto, precari e autonomi

con partita Iva. Tutti accomunati tuttavia dalla caratteristica di

possedere una buona idea d’impresa. NIDI

,

sostenuto

dal Programma regionale Fesr-Fse+ 2021-2027, è gestito da Puglia Sviluppo,

in qualità di organismo intermedio e finanziario, mentre i servizi di

accompagnamento di NIDI imprese femminili e NIDI compagini giovanili è a

cura di ARTI.

L’obiettivo generale del percorso IO/Impresa – crescere con il tuo business è

quello di ispirare e trasmettere competenze anche digitali, per supportare

il percorso di accrescimento delle competenze e avvio/gestione di attività

imprenditoriali. Il programma consentirà di accedere a numerose attività di

networking, role modeling, empowerment e formazione esperienziale. Il

calendario online prevede 4 webinar tecnici e 3 incontri con imprenditrici

di diversi settori. Sono inoltre previsti, nei mesi di gennaio e aprile,

due camp in presenza nelle provincie di Foggia e Lecce.

“Reagire alla disoccupazione con l’autoimprenditorialità – ha dichiarato

l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – è l’obiettivo

di questa misura che riproponiamo da tre programmazioni, migliorandola e

adattandola alle nuove esigenze. Chi è ai margini del mondo del lavoro, chi

ha una buona idea e intende uscire da quei margini realizzandola può farlo

con il nostro supporto. Questo ciclo di incontri è finalizzato proprio a

questo: offrire tutti gli strumenti utili affinché chi si accinge a fare il

passo verso l’autoimprenditorialità lo faccia in maniera consapevole. La

misura che ha ottenuto grandi risultati nella precedente programmazione

creando 3.071 nuove imprese e opportunità di autoimpiego per ben 4.172

persone in condizioni di difficoltà oggi, nella programmazione 2021/2027,

conta già 665 domande presentate e investimenti pari a 52,3 milioni di

euro”.

Il percorso si avvale del supporto di SheTech ETS, ente no profit attivo su

tutto il territorio nazionale che ha l’obiettivo di portare la parità di

genere nei settori digital e tech in Italia, attraverso attività di

networking, formazione e sensibilizzazione.

I webinar, i workshop e tutti gli altri momenti del programma possono

essere seguiti come percorso ma anche singolarmente. Chi si iscriverà ad

almeno tre appuntamenti del ciclo di incontri otterrà la membership della

community di SheTech per un anno e potrà partecipare a tutte le attività di

networking e formazione online e in presenza.

Il ciclo online consta di sette appuntamenti online gratuiti aperti a tutte

e tutti e attivo al link: https://www.arti.puglia.it/ideaimpresa/

accompagnamento-nidi-riparte-io-impresa-crescere-con-il-tuo-business.

Ecco, in breve, come funziona la misura.

Nidi (Nuove iniziative d’impresa) offre un aiuto per l’avvio di una nuova

microimpresa con un contributo a fondo perduto e un prestito rimborsabile a

tasso zero sulle spese per investimenti e un ulteriore contributo a fondo

perduto per le spese di gestione sostenute nei primi mesi di attività. Lo

strumento agevola in particolare compagini giovanili, imprese femminili,

nuove aziende e imprese turistiche; in ogni caso le compagini devono essere

partecipate per almeno il 50% da soggetti con difficoltà di accesso al

mondo del lavoro.

L’investimento proposto può avere un valore compreso tra 10mila e 150mila

euro, con un’agevolazione che varia al crescere del valore

dell’investimento. L’agevolazione è coperta per il 50% dal contributo a

fondo perduto e per il restante 50% dal prestito rimborsabile che diventa

75% per le imprese femminili e giovanili virtuose, cioè quelle aziende che

avendo rendicontato gli investimenti e restituito regolarmente la prima

metà del prestito, non dovranno più restituire la parte residua.

La procedura di accesso alle agevolazioni è molto semplice. Occorre

accedere tramite Spid al sito http://www.sistema.puglia.it/nidi e compilare una

domanda preliminare che descrive le caratteristiche tecniche ed economiche

del progetto, i profili dei soggetti proponenti, l’ammontare e le

caratteristiche degli investimenti e delle spese previste.

La misura è strutturale e pluriennale, quindi non ha scadenza ma sarà

aperta finché ci saranno risorse disponibili.