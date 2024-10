(ARC) Agricoltura: Zannier, vini asset strategico per Fvg

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 26 ottobre 2024 Oggi a Udine un convegno organizzato dal Consorzio delle Venezie

Udine, 26 ott – “Quello del vino per noi ? uno degli asset

principali e se scendiamo in dettaglio sulle produzioni, notiamo

subito che, per il Pinot grigio, il Friuli Venezia Giulia ? la

regione al secondo posto in Italia per produzione. Un territorio

vocato, il nostro, che tra l’altro ? il primo nella Penisola per

percentuale di superficie agricola dedicata alla coltivazione

delle viti, che supera di molto la media nazionale. L’interesse

nell’accrescere la sinergia con le aziende protagoniste del

comparto ? senza dubbio alto: grazie a incontri, scambi di

esperienze e confronti come quello di oggi, sia la parte

istituzione che quella privata possono individuare potenzialit? e

strumenti per favorire un ulteriore sviluppo in questo strategico

settore produttivo”.

Lo ha sottolineato l’assessore alle Risorse agroalimentari,

forestali e ittiche del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier,

che nella mattinata di oggi ? intervenuto a Udine, negli spazi

del salone del Castello, al convegno “Tra nuovi modelli e sfide

del mercato”, un momento di confronto tra operatori ed esperti

del settore del vino promosso dal Consorzio delle Venezie DOC

alla quale ha preso parte anche il presidente del Consorzio,

Albino Armani.

Nella serata di ieri, l’assessore Zannier ha anche partecipato

alla cena di gala organizzata dallo stesso Consorzio presso la

Casa della Contadinanza, sempre in castello a Udine, evento al

quale sono stati invitati autorit? del mondo del vino, i

presidenti dei consorzi interessati alla variet? del Pinot

grigio, organismi di controllo e consiglieri del Consorzio delle

Venezie DOC.

Nel riconoscere “Grande capacit? ed equilibrio nella gestione” al

Consorzio” e nel ringraziare organizzatori e intervenuti per i

loro interessanti contributi, Zannier ha posto l’accento sulla

“denominazione”: “? un patrimonio gestito dai produttori,

attraverso il loro sistema di consorzi; questo ? un importante

concetto di base, che non ? politico – ha fatto notare -. Quando

parliamo di vitigni, poi, poter contare su una denominazione con

dei numeri cos? ampi, su una cos? elevata capacit? di gestione

del mercato, significa avere garantita la stabilit? necessaria

per i singoli imprenditori: per riuscire a programmare le proprie

attivit? aziendali e avere sostenibilit? economica, che ? alla

base di qualunque impresa”.

Il Pinot grigio ? in cima alla classifica dei vini pi? esportati

a livello globale. L’82% della produzione italiana si trova nella

DOC delle Venezie e il 42% dei vigneti di Pinot grigio si trova

in Italia, al primo posto, quindi, per la coltivazione di questo

vitigno a livello mondiale.

Il Consorzio Vini DOC delle Venezie ? stato istituito nel 2017

dalla volont? comune della filiera produttiva del Nord Est per

creare uno dei pi? importanti esempi di sistema a Denominazione

multiregionale d’Italia, includendo in un unico territorio la

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di

Trento e il Veneto. Il suo obiettivo ? quello di promuovere lo

stile distintivo del Pinot grigio italiano che, nel Triveneto,

esprime appieno le sue caratteristiche di bianco fruttato,

leggero e versatile.

