Com. Domenica 20 ottobre, dalle 7,30 alle 14, in piazza Falcone e Borsellino, il mercatino delle pulci “Kalta Trova”

ven 18 ottobre 2024 Domenica 20 ottobre, dalle 7,30 alle 14, in piazza Falcone e Borsellino,

il mercatino delle pulci “Kalta Trova”

Torna domenica 20 ottobre il mercatino delle pulci “Kalta Trova”, promosso

dall’Amministrazione comunale e organizzato da Marco Calì. Appuntamento, come per tutte le terze

domeniche di ogni mese, in piazza Falcone e Borsellino, dalle 7,30 alle 14. Per info e adesioni

Caltagirone, 18 ottobre 2024