COMUNICATO STAMPA | “Gennarino ‘o mbriacone e liriche varie”, la presentazione a Salerno

(AGENPARL) – dom 13 ottobre 2024 “*Gennarino ‘o mbriacone e liriche varie”, la presentazione a Salerno*

*Domani (lunedì)** alle 16 presso la sede della Provincia si parlerà

dell’ultimo libro di Mario Farina*

“*Gennarino ‘o mbriacone e liriche varie*” è il titolo del libro di *Mario

Farina* (Usb Edizioni) che sarà presentato domani, lunedì 14 ottobre, alle

ore 16 presso la Sala Girolamo Bottiglieri della Provincia di Salerno.

Dopo l’intervento del presidente Auser *Donato Nardiello*, sono in

calendario le relazioni del professore *Vincenzo Aversano*, autore della

prefazione al volume, già docente di Geografia Antropica presso

l’Università degli studi di Salerno; di *Paolo Romano*, giornalista e

scrittore; e di *Maria Pina Cirillo*, critico d’arte. Modera *Rita

Occidente Lupo*, direttore di Dentro Salerno. Nel corso della presentazione

sono in calendario momenti musicali a cura dei maestri Farina (flauto) e

Tommasini (fisarmonica).

Nel libro, il salernitano Farina narra di vecchi mestieri, vicoli,

personaggi scorciati e rivisitati con leggero tocco poetico. «*Sul piano

strutturale* – scrive il professore Aversano nella prefazione al libro – *questa

raccolta mette insieme due prodotti: inizialmente una specie di pometto, in

passato già pubblicato in prosa e ora rimesso in versi con qualche

aggiunta, poi un gruppo di liriche sparse, a vario argomento. Con quasi

equa ripartizione, la prima parte impegna quasi la metà delle pagine e un

po’ più della metà della seconda; nel complesso, data la sostanziale

medesimezza di contenuti e valori spirituali delle due sezioni, questa

silloge può essere definita una “Operetta morale”, in cui il poeta lancia

messaggi cristiani, anche talora eterodossi, che si stenta a non

condividere per la loro intrinseca e risentita umanità*».

La presentazione del libro è organizzata dall’associazione Auser, con il

patrocinio della Provincia di Salerno.

*Salerno, 1**3**/10/2024*