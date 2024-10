(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 12 ottobre 2024 Stellantis, Iezzi (Lega), questione azienda verrà ridimensionata da Gedi come karaoke Schlein con J-Ax?

Roma, 12 ott. – “Nelle coraggiose redazioni del gruppo Gedi, dopo aver ridimensionato la canzoncina della Schlein che ha preferito il karaoke con J-Ax alle celebrazioni in sinagoga per il 7 ottobre, come tratteranno le polemiche su Stellantis? Leggeremo qualche analisi impavida, o i fini commentatori scriveranno che a preoccupare gli italiani e i lavoratori dell’automotive è l’allarme fascismo?”

Lo dichiara il deputato della Lega Igor Iezzi.