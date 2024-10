Ricordiamo la conferenza stampa di oggi giovedì 10 ottobre IO NON RISCHIO ore 12.30 in provincia

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

Provincia di Grosseto

*Comunicato stampa del 9 ottobre 2024*

*Grosseto,“Io non rischio”: torna in piazza Dante Alighieri la campagna

nazionale della Protezione civile *

*Conferenza stampa*

*Giovedì 10 ottobre, alle 12.30, nella sala consiliare del Palazzo della

Provincia *

È in programma *giovedì 10 ottobre, alle ore 12 e 30*, nella sala

consiliare del Palazzo della Provincia la *conferenza stampa* di

presentazione di “Io non rischio”, la campagna di comunicazione sulle

buone pratiche di protezione civile.

*Alla conferenza stampa intervengono:*

*Francesco Limatola,* presidente della Provincia di Grosseto;

*Antonfrancesco Vivarelli Colonna,* sindaco di Grosseto;

*Valentino Bisconti,* vicepresidente della Provincia di Grosseto

