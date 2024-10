(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

Io non rischio: campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile

Il 13 ottobre volontari in piazza al centro Porta a Mare, Ingresso Darsena

Livorno, 10 ottobre 2024 – Il 13 ottobre, in contemporanea con le altre città italiane, anche Livorno partecipa alla campagna Io non rischio. Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre i rischi sul proprio territorio, l’appuntamento è in via Edda Fagni presso l’ingresso Darsena del centro Porta a Mare . Oltre al punto informativo, quest’anno i volontari invitano i cittadini ad un appuntamento speciale: campagna informativa sui rischi temporale forte e idrogeologico e idraulico rivolta a tutta la cittadinanza ed in particolare ai residenti nelle aree a pericolosità media ed elevata.

Domenica 13, che corrisponde alla Giornata internazionale per la Riduzione del Rischio dei Disastri, Io non rischio si svolgerà in centinaia di piazze in tutte le regioni italiane, grazie all’impegno di migliaia di volontarie e volontari di protezione civile.

Un appuntamento che ha l’obiettivo di diffondere la consapevolezza di ciò che ognuno di noi può fare per ridurre gli effetti di rischi come terremoto, maremoto, alluvione, incendi boschivi, ma anche il rischio vulcanico a Stromboli, Vulcano e Campi Flegrei. Fondamentale infatti è il ruolo attivo dei cittadini, che hanno il potere di trasformare questa consapevolezza in azione attraverso scelte concrete, da adottare nel proprio quotidiano per proteggere se stessi e l’ambiente.

Io non rischio è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno.

La campagna è promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con Anpas – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ReLUIS – Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica e Fondazione CIMA, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l’Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani.

“ Io non rischio è un appuntamento al quale siamo particolarmente legati”, ha dichiarato il sindaco Luca Salvetti. “La manifestazione è strutturata con caratteristiche tali da coinvolgere e informare i cittadini e per consentire a noi di fare il punto della situazione insieme alle associazioni del terzo settore. Questa domenica avremo l’opportunità di spiegare ai cittadini il lavoro della protezione civile, quello già fatto e il futuro, oltre alle varie attività in collaborazione con le associazioni di volontariato e il prezioso sostegno della Polizia Municipale”.

“ Ricordo che la prima cosa che fece il sindaco Salvetti il giorno in cui si insediò – ha aggiunto il dirigente della Protezione Civile Comunale Lorenzo Lazzerini, – cinque anni fa, fu di operare per accelerare l’approvazione del piano di protezione civile. Tutta l’Amministrazione, Sindaco in primis, hanno dato il massimo per arrivare a un piano di protezione civile efficiente, moderno e soprattutto che si aggiorna costantemente. Un lavoro che ci viene riconosciuto anche dai cittadini” .