Inaugurazione Harborea – XIII edizione della mostra mercato delle piante e dei giardini d’Oltremare. Domani, venerdì 11 ottobre, alle ore 11.00, Parco di Villa Mimbelli, via Sant’Jacopo in Acquaviva 65

Domani, venerdì 11 ottobre, alle ore 11.00,

Parco di Villa Mimbelli, via Sant’Jacopo in Acquaviva 65

Livorno, 10 ottobre 2024 – Sarà inaugurata domani venerdì 11 ottobre alle ore 11.00 nel parco di Villa Mimbelli, via Sant’Jacopo in Acquaviva 65 ” Harborea” – XIII edizione della mostra mercato delle piante e dei giardini d’Oltremare. Interverrà l’assessore al Turismo e commercio Rocco Garufo, insieme alla presidente di Harborea e del Garden Club Livorno Marcella Montano Musetti, e alla vicepresidente e curatrice scientifica di Harborea Paola Spinelli Campora . Si esibirà la Banda della Marina.

Alle ore 14.45 il sindaco Luca Salvetti interverrà per premiare gli espositori.

La rassegna che da 13 anni porta a Livorno le novità e le eccellenze del mercato florivaistico internazionale sarà aperta fino a domenica 13 ottobre.

Qui il comunicato stampa [ https://www.comune.livorno.it/articolo/dall11-al-13-ottobre-torna-harborea-villa-mimbelli | https://www.comune.livorno.it/articolo/dall11-al-13-ottobre-torna-harborea-villa-mimbelli ]

Qui il programma ufficiale in dettaglio [ https://harborea.it/ | https://harborea.it/ ]

