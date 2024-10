MANN/ dal 10 ottobre al via la 30esima edizione degli Incontri di Archeologia

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

di archeologia

ottobre 2024

giovedì

10 ore 17.00

I nuovi allestimenti al MANN 2024-2025

di Massimo Osanna

Speciale

Trentennale

ottobre 2024 >

> maggio 2025

dicembre 2024

giovedì

giovedì

novembre 2024

giovedì

7 ore 17.00

La reintegrazione delle lacune nel restauro delle ceramiche

figurate. Esigenza di percezione unitaria dell’opera o ricerca

dell’immagine perduta?

di Mariateresa Operetto

giovedì

5 dicembre 2024 ore 17.00

Le aree archeologiche urbane: progetti ed interventi

in corso a Napoli

di Giuliana Boenzi e Stefano Iavarone

12 dicembre 2024 ore 17.00

Il progetto “Collezione Spinelli”: le vicende di uno

dei più ricchi rinvenimenti archeologici della Piana Campana,

dalla necropoli di Suessula (Acerra), tra Italia, Europa e USA

di Emanuela Santaniello, Sveva Savelli, Mariateresa Operetto,

Marina Vecchi e Alessandra Spadaccini

giovedì

19 dicembre 2024 ore 17.00

Nuove ricerche sulla Rocca di Cuma

di Carlo Rescigno

14 ore 17.00

Nuove ricerche archeologiche presso la villa imperiale del

Pausilypon

di Marco Giglio

giovedì

21 ore 17.00

Trachinie e Filottete di Sofocle:

la messa in scena del dolore del corpo

di Giovanni Greco in collaborazione con ICRA Project

di Lina Salvatore e Michele Monetta

Per informazioni:

gennaio 2025

giovedì

16 ore 17.00

Il nuovo Museo Archeologico Nazionale di Sessa Aurunca:

dalla terra degli Aurunci a Matidia

di Carlo Rescigno e Luana Toniolo

giovedì

23 ore 17.00

Il ruolo delle donne negli archivi di tabulae ceratae

di Puteoli ed Ercolano

di Giuseppe Camodeca

giovedì

30 ore 17.00

marzo 2025

giovedì

La Tomba del Cerbero a Giugliano:

dalla scoperta archeologica al restauro

di Mariano Nuzzo

giovedì

febbraio 2025

giovedì

giovedì

6 ore 17.00

L’isola dei cesari: un nuovo museo archeologico

per Capri

di Massimo Osanna, Carmela Capaldi e Luana Toniolo

giovedì

13 ore 17.00

Gli strumenti chirurgici del Museo archeologico

nazionale di Napoli

di Michele Di Gerio

giovedì

20 ore 17.00

Attività di censimento e documentazione per la conoscenza

dei ripostigli monetali di epoca greca e romana dall’Italia

meridionale e delle collezioni numismatiche del Medagliere

del MANN

di Renata Cantilena, Federico Carbone, Marina Taliercio,

Emanuela Spagnoli, Andrea Pecorella, Floriana Miele, Silvana

Oliviero e Marco Casciello

6 ore 17.00

Lo sport femminile nell’antichità

di Diva Di Nanni

13 ore 17.00

Dal gabinetto dei preziosi: le oreficerie e i tessuti aurei

di Lucia Amalia Scatozza, Anna Patera, Guia Rossignoli e

Riccardo Gennaioli

20ore 17.00

Il Museo “Nolano” della famiglia Mastrillo nella biblioteca

del MANN: dalla prestigiosa committenza

a Michelangelo Merisi all’evoluzione della Wunderkammer

di Vittoria Minniti

giovedì

27ore 17.00

Parthenope e Neapolis al MANN: dati archeologici

e progetti per un nuovo allestimento

di Raffaella Bosso

aprile 2025

giovedì

3 ore 17.00

Dalla necropoli dell’Orientalizzante alla Via Appia:

nuovi percorsi scientifici e allestitivi per

il Museo Archeologico di Calatia a Maddaloni

di Valeria Parisi e Antonella Tomeo

giovedì

10 ore 17.00

Dal gabinetto dei preziosi: i materiali organici

di Alessia D’Auria

maggio 2025

giovedì

8 ore 17.00

giovedì

15 ore 17.00

Scavi nel Museo: nuovi dati sulla Collezione Santangelo

di Bianca Ferrara e Marialucia Giacco

Misurare, pesare, costruire.

Strumenti e tecniche nelle collezioni del MANN

di Laura Forte

giovedì

22 ore 17.00

Il Progetto Perceive. Analisi di un caso studio:

il Tempio di Iside di Pompei

di Cristiana Barandoni e Sofia Pescarin