(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 03 ottobre 2024 *Carnevale (Lega): “Grazie all’iniziativa parlamentare dell’onorevole

Miele, un passo importante verso il riconoscimento del patrimonio di Latina

come simbolo di una storia architettonica unica”*

“Accolgo con grande soddisfazione e sincero apprezzamento l’iniziativa

presentata dall’onorevole Giovanna Miele della Lega, volta a far

riconoscere gli edifici razionalisti di Latina come patrimonio mondiale

dell’umanità da parte dell’Unesco. Questo progetto parlamentare rappresenta

un atto di straordinaria importanza non solo per la nostra città, ma per

l’intero panorama culturale e storico italiano.

Latina, con le sue radici legate alla bonifica dell’Agro Pontino e la sua

fondazione negli anni ’30, è un esempio unico nel nostro Paese di città

progettata secondo i canoni dell’architettura razionalista. Tuttavia, il

valore di questi edifici va ben oltre le vicende politiche del passato,

poiché testimoniano un’epoca di straordinaria trasformazione urbanistica,

in cui l’architettura si faceva interprete delle esigenze di funzionalità e

modernità. Latina è una delle poche città italiane che può vantare un

tessuto urbano così coerente e omogeneo, caratterizzato da un equilibrio

estetico che ha saputo attraversare i decenni mantenendo intatta la sua

identità.

La proposta di inserire gli edifici razionalisti di Latina nel patrimonio

Unesco non è solo un atto di tutela verso il nostro patrimonio artistico e

culturale, ma una scelta strategica per il futuro della nostra città.

L’inserimento di Latina in un circuito di valore internazionale porterebbe

benefici tangibili in termini di attrattività turistica e di investimenti,

favorendo una maggiore visibilità a livello globale. Latina ha il

potenziale per diventare un punto di riferimento nel panorama culturale