EVENTO ANNULLATO – Rimandata la premiazione del premio letterario “IL PANE E LE ROSE” a causa dell’allerta Arancio

(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 02 ottobre 2024 COMUNICATO STAMPA

Allerta arancio: annullata la premiazione de “Il Pane e le rose”

Un’ordinanza del sindaco vieta lo svolgimento di tutte le manifestazioni ed eventi pubblici in programma su aree pubbliche o private, nonché tutte le manifestazioni e le attività sportive non professionistiche promosse da federazioni, enti, associazioni e società sportive

Domani è prevista una situazione di forte mal tempo con codice arancione per rischio idrogeologico su quasi tutta la Regione.

Per questa ragione il Sindaco ha emanato un’ordinanza che vieta tutte le manifestazioni ed eventi pubblici in programma su aree pubbliche o private, nonché tutte le manifestazioni e le attività sportive non professionistiche promosse da federazioni, enti, associazioni e società sportive.

Il mal tempo impatta anche sull’evento conclusivo del premio “Il Pane e le rose” che sarebbe dovuto iniziare domani alle 18.00 e per il quale era prevista un’affluenza di pubblico da tutta la regione e anche da fuori, visto il numero e la provenienza dei finalisti.

L’amministrazione ha deciso quindi di rimandare l’iniziativa a data da destinarsi.

Dott.ssa Silvia Lami

Comunicazione e Servizi di supporto

Ufficio Stampa

http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Seguici su

http://www.facebook.com/ComuneMontelupoFiorentino

Twitter @ComuneMontelupo

Per essere informato su notizie di sevizio e pubblica utilità iscriviti al canale Telegram @ComuneMontelupo

Difficoltà ad accedere ai servizi on line?

Prenota il tuo appuntamento al Punto digitale facile.

Un servizio GRATUITO in cui operatori formati di supportano nell’accesso alle pratiche on line.

Il servizio è attivo nei seguenti orari: