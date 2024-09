IL COMUNE COMUNICA – pubblicata l’ordinanza dirigenziale per la modifica della pista ciclabile su viale Japigia

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

PUBBLICATA L'ORDINANZA DIRIGENZIALE PER LA MODIFICA

DELLA PISTA CICLABILE SU VIALE JAPIGIA

È stata pubblicata oggi l’ordinanza dirigenziale che modifica la pista ciclabile bidirezionale su viale Japigia, nel tratto compreso tra viale Magna Grecia e via Apulia, disponendo l’istituzione di una pista ciclabile in sede protetta monodirezionale, contigua al marciapiede prospiciente il lato con numerazione civica pari, con senso di marcia concorde a quello veicolare.

Il provvedimento, coerente con l’ordine del giorno discusso e approvato dal Consiglio comunale a novembre 2023, intende risolvere, rispetto alla sicurezza e alla fluidità del traffico veicolare, alcune criticità dovute alla riduzione della larghezza della corsia di marcia destinata agli autoveicoli su viale Japigia a causa dell’attuale tracciato della pista ciclabile, preservando comunque la mobilità ciclistica e mantenendo in via sperimentale la sola corsia ciclabile con direzione di marcia da viale Magna Grecia a via Apulia (quella maggiormente interessata dai flussi delle due ruote).

“Nell’ambito delle azioni di verifica programmate con la ripartizione IVOP su tutte le sperimentazioni avviate che interessano i percorsi ciclopedonali – spiega l’assessore alla Mobilità Domenico Scaramuzzi -, l’amministrazione comunale ha avviato una rimodulazione dei percorsi già in essere con l’obiettivo di contemperare i volumi di traffico veicolare con le legittime esigenze di ciclisti e pedoni. Per questo su Japigia stiamo intervenendo con una prima rimodulazione che ci porterà a mantenere un’unica corsia ciclabile di marcia, in direzione Madonnella, per poi ridefinire l’itinerario bidirezionale in sede propria. Siamo convinti che Bari debba certamente investire sullo sviluppo dei percorsi ciclabili e per questo stiamo già lavorando alla programmazione di nuove piste che favoriscano lo sviluppo della mobilità sostenibile sulla base del biciplan metropolitano approvato”.Nel dettaglio il provvedimento dispone:

1. È abrogata l’ordinanza 2023/02439 del 21/07/2023 di istituzione su viale Japigia, nel tratto stradale compreso tra viale Magna Grecia e la via Apulia (Municipio 1 – località Japigia) di una pista ciclabile in sede protetta bidirezionale, contigua al marciapiede prospiciente il lato con numerazione civica pari.

2. È istituita la pista ciclabile monodirezionale in sede protetta, con corsia di larghezza pari a un (1,00) metro su viale Japigia, nel tratto stradale compreso tra viale Magna Grecia e via Apulia e ubicata lungo il lato con numerazione civica pari (Municipio 1 – località Japigia);

3. Le biciclette dovranno percorrere la pista ciclabile istituita su viale Japigia, nel tratto stradale compreso tra viale Magna Grecia e via Apulia, con senso unico di marcia avente direzione verso quest’ultima;

4. La pista ciclabile di cui al punto 2 è separata dagli spazi di sosta contigui destinati ai veicoli a motore a mezzo di uno spartitraffico largo cinquanta (50) centimetri;

5. La corsia ciclabile non è valicabile;

6. Sono istituite su viale Japigia, lungo la pista ciclabile, gli attraversamenti ciclabili, in corrispondenza delle intersezioni:

6.1. con viale Magna Grecia;

6.2. con la trav. al civ. 80/a di Viale Japigia;

6.3. con via Messapia

6.4. con la via Pitagora;

6.5. con via Apulia;

7. Sono istituiti sette spazi di sosta limitati a ciclomotori e motocicli su viale Japigia, in corrispondenza dei civici 56 e 54;

8. Sono istituiti dieci spazi di sosta limitati a ciclomotori e motocicli su viale Japigia, in corrispondenza dei civici 46 e 48;

9. Sono istituiti quattro spazi di sosta (per otto biciclette) limitati a biciclette con dissuasori trasversali rispetto all’asse stradale di viale Japigia, in corrispondenza del civico 38/g;

10. Sono confermati tutti i provvedimenti di circolazione vigenti, riguardanti l’organizzazione della sosta veicolare riservata e limitata a particolari categorie di veicoli, dislocati lungo viale Japigia, nel tratto stradale compreso tra viale Magna Grecia e via Apulia.