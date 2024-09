(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 Servizio Comunicazione istituzionale e relazioni esterne

Detriti in prossimità delle chiuse del fiume Lambro:oggi 27/9 l’intervento di rimozione presso via Aliprandi

Monza, 27 settembre 2024. Per risolvere la situazione di accumulo di detriti e rami nei pressi delle chiuse del fiume Lambro, nell’area adiacente a via Aliprandi e via Annoni, il Comune ha programmato un intervento di rimozione per la giornata di oggi, venerdì 27 settembre.

L’intervento. Il Global Service, incaricato dei lavori, interverrà per liberare l’area interessata: l’operazione sarà effettuata con il supporto della Polizia Locale, che provvederà alla chiusura temporanea di via Aliprandi per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. L’intervento durerà per l’intera giornata, salvo condizioni meteo avverse che impediscano la corretta finalizzazione dei lavori.