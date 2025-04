(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 26 April 2025 PAPA, ROTELLI (FDI): “ANCHE QUESTA VOLTA L’ITALIA È STATA ALL’ALTEZZA DEL RUOLO”

“Rivolgo il più sentito ringraziamento alle nostre forze dell’ordine che, con senso del dovere, hanno garantito in questi giorni la sicurezza nella Capitale, consentendo lo svolgimento ordinato e sicuro dei funerali di Papa Francesco.

In un momento di profonda commozione per il mondo intero, è emerso l’altissimo livello di professionalità e spirito di servizio delle nostre Forze di polizia, delle Forze armate, dei Vigili del fuoco e della Protezione civile. Ancora una volta, si conferma la competenza delle nostre Forze dell’ordine, pilastro fondamentale del sistema di sicurezza nazionale. A tutte le donne e gli uomini in divisa e ai volontari che hanno operato, molti provenienti dalla provincia di Viterbo, va il mio più profondo riconoscimento per l’esempio e per il servizio reso alla Nazione. Un ringraziamento doveroso, infine, alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi”.

Lo dichiara in una nota il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera.

