26 Aprile 2025

DE CORATO: "OCCUPAZIONE IN VIALE BRENTA, INTERVENIRE SUBITO: SGOMBERARE

ABUSIVI E CENTRI SOCIALI CHE STRUMENTALIZZANO DONNE E BAMBINI CONTRO IL

GOVERNO”

“Quanto accaduto oggi a Milano, in Viale Brenta, con l’occupazione abusiva

dell’ex centro vaccinale da parte della rete ‘Ci Siamo’, è inaccettabile.

Va immediatamente sgomberato. Ancora una volta centri sociali, no global e

collettivi politicizzati si nascondono dietro presunte rivendicazioni

sociali per utilizzare donne e bambini come scudi umani, occupando stabili

pubblici e sfidando apertamente lo Stato.

Non solo: l’assemblea pubblica convocata alle 17 ha dimostrato chiaramente

la natura politica e strumentale di questa occupazione. Si è trasformata

nell’ennesima manifestazione contro il Decreto Sicurezza del Governo e

contro le politiche sull’immigrazione, approvate democraticamente per

tutelare l’ordine pubblico e garantire la sicurezza dei cittadini.

Chi occupa illegalmente non può pretendere di dettare legge né utilizzare

emergenze sociali reali come paravento per attacchi politici. Lo sgombero

deve avvenire senza tentennamenti, per affermare il rispetto della legalità

e impedire che Milano diventi terreno di conquista per chi vuole

destabilizzare il nostro Paese.”

Lo dichiara l’On. Riccardo De Corato, Deputato di Fratelli d’Italia, vice

Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice

Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*