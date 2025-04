(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 26 April 2025 ROSY BINDI A “UN ALIENO IN PATRIA” (RAI 3): “FESTEGGIATO SOBRIAMENTE IL 25 APRILE. NOSTRA COSTITUAZIONE NON E’ AFASCISTA MA ANTIFASCISTA”

Roma, 26 aprile 2025

“Festeggiato sobriamente il 25 aprile? Penso di sì, penso di aver festeggiato sobriamente perché quella è la Festa della Repubblica fondata sull’antifascismo. Ho ricordato che la nostra Costituzione, come diceva Aldo Moro, non è afascista ma antifascista”. Lo ha affermato l’ex Ministro Rosy Bindi corso del programma “Un alieno in patria”, condotto da Peter Gomez, in diretta, su Rai 3.

“Ho ricordato che la Resistenza da cui c’è stata la democrazia rischia, sta vacillando, perché è tornata la guerra”, ha detto Rosy Bindi, “Perché siamo padroni della storia del creato, perché aumentano le disuguaglianze e perché ciascuno di noi si sente meno disposto a curare cose importanti come la democrazia e la politica. Siamo entrati nell’epoca dell’avarizia dove ciascuno di noi pensa di cavarsela da solo e invece, come ci ha ricordato Papa Francesco, e come ci ricordava Don Milani, se il mio problema è uguale al tuo, riusciamo insieme con la politica”.

Antonio Ranalli

