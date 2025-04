(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 26 April 2025 Trasporti: Lega, spiace che ex premier in cerca di visibilità getti fango

Roma, 26 apr. – “Raddoppio delle prenotazioni, rispetto ai giorni precedenti, da e per Roma e biglietti scontati del 40% che hanno attirato 30mila viaggiatori in più. Sono i numeri del gruppo Fs, che ha messo in campo uno straordinario impegno, anche per assicurare ancora più sicurezza nelle stazioni, assistenza ad anziani e disabili, in occasione dei giorni di lutto nazionale per la scomparsa del Santo Padre.

Spiace che, anziché lodare una eccellenza italiana, un ex premier in cerca di visibilità getti fango anziché spiegare perché non aveva fatto le manutenzioni e gli investimenti che si sono moltiplicati negli anni del ministro Salvini”.

Così i deputati della Lega in commissione Trasporti Elena Maccanti, Andrea Dara, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti e Massimiliano Panizzut.

__________

Ufficio stampa Lega Camera