(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 26 April 2025 LUCA CASARINI A “UN ALIENO IN PATRIA” (RAI 3): “CON PAPA

FRANCESCO CI SIAMO INCONTRATI SULLE COSE DA FARE”

Roma, 26 aprile 2025

“Con Papa Francesco ci siamo incontrati sulle cose da fare. Questo è un buon viatico

per capire come costruire queste relazioni e queste conversioni. Non sono sulla teoria.

Ci siamo incontrati sul fatto che per Papa Francesco la pratica evangelica oltre che

umana è necessaria”. Lo ha affermato l’ex leader dei no global e attivista di

Mediterranea, Luca Casarini, nel corso del programma “Un alieno in patria”,

condotto da Peter Gomez, in diretta, su Rai 3.

Casarini ha ricordato che Papa Francesco ha dato dei contributi alla sua

organizzazione e che “su tutto il tema dell’immigrazione del Mediterraneo ha

costruito un meccanismo di aiuto. Papa Francesco è stato per me anche una grande

fonte di ispirazione, anche della lettura della mia vita sotto un altro punto di vista. Il

G8 l’ho rivisto rileggendo l’enciclica di Papa Francesco “Fratelli Tutti” e “Laudato

Si”.

Casarini ha poi ricordato, prima di conoscere Papa Francesco, di avergli inviato un

dossier sul suo passato. “Ho pensato forse non sa chi sono. E’ occupato in mille

cose”, ha detto l’ex leader dei no global, “Siccome mi aveva invitato al sinodo dei

Vescovi ho detto a Don Mattia: “Io voglio bene al Papa. Ma mandiamogli tutto il

dossier con i giornali che parlano di me, così sa chi sono”. La sua risposta è stata: