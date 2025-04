Lunedì 28 aprile ore 12.45 – POSA DI UNA PANCHINA BIANCA in memoria delle vittime incidenti sul lavoro

(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

In occasione della

Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro

l’Amministrazione Comunale di Monza

poserà una

panchina bianca

in memoria di tutte le vittime degli incidenti avvenuti nei luoghi di lavoro.

Lunedì 28 aprile 2025 alle ore 12.45

Piazza Garibaldi

Monza

