26 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 26 April 2025 Treviso: Bof (Lega), centro sociale Django non ha rispetto per morte Gentilini. Vergogna

Roma, 26 apr. – “Il corteo del 25 aprile a Treviso, guidato dal centro sociale Django, è stato una vergognosa manifestazione in seguito alla morte di un sindaco che ha reso grande la nostra città. A differenza degli attivisti di Django, che hanno portato solo disordine, Giancarlo Gentilini ha lasciato un’eredità di valore. Il centro sociale Django deve essere sgomberato e gli spazi pubblici, come l’ex caserma Piave, vanno destinati a famiglie bisognose e anziani, come avrebbe voluto Gentilini. Le sinistre dimostrano di non avere rispetto nemmeno per i defunti. È inaccettabile che soggetti del genere occupino immobili pubblici. Vergogna!”

Così il deputato trevigiano della Lega Gianangelo Bof.

