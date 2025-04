(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 26 April 2025 Papa. FdI: da Rai scritta pagina del Servizio pubblico

“I funerali del Santo Padre sono stati un successo sul piano organizzativo e logistico. Una grandissima prova davanti agli occhi di tutto il mondo che grazie al governo Meloni e al lavoro infaticabile delle nostre donne e dei nostri uomini in divisa, insieme a tantissimi volontari, è stata superata brillantemente. Ma queste esequie sono state anche un grandissimo successo per la Rai, che nella sua veste di Servizio Pubblico ha garantito una copertura ampia, completa e di qualità. Un risultato possibile grazie alle professionalità di cui dispone la Rai. Un ringraziamento va alla dirigenza, che da quando è in carica ha portato avanti un profondo rinnovamento e rilancio dell’Azienda, a tutti i giornalisti ed ai dipendenti per il grandissimo lavoro svolto in questi giorni, che ha consentito di scrivere una pagina importante della Rai”.

Lo dichiarano i componenti di Fratelli d’Italia della Commissione vigilanza Rai.

