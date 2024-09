MILANO, SALVINI: “SULLE MOTO ALTRA SCELTA IDEOLOGICA, LA CITTÀ NON LO MERITA”

(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

“Nessun posticipo ai divieti di ingresso per le moto a Milano previsti per ottobre 2025. Un’altra pessima notizia per la città, dopo la brutta figura rimediata per San Siro e la finale Champions 2027.

Chi vive e lavora a Milano merita più concretezza e meno ideologia”. Così Matteo Salvini a proposito degli ingressi nell’area B.